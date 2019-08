Tenniskomet melder afbud til US Open efter dødsfald

Amanda Anisimova har mistet sin far og træner. Tennistalentet stiller derfor ikke til start i US Open.

Den 17-årige tenniskomet Amanda Anisimova, der ligger nummer 24 på verdensranglisten, har mistet sin far og træner, Konstantin Anisimova.

Det bekræfter hendes agent over for det amerikanske medie ESPN.

Konstantin Anisimova blev fundet død mandag, og dødsårsagen er endnu ukendt.

På grund af dødsfaldet stiller hun ikke til start i grand slam-turneringen US Open, der begynder på mandag.

Amanda Anisimova har ellers gode erfaringer fra turneringen, som hun vandt som juniorspiller i 2017.

Amerikaneren fik sit helt store gennembrud tidligere på året, da hun nåede semifinalen i French Open. Tidligere i 2019 spillede hun sig til fjerde runde i Australian Open.

Sidste år var hun med i de voksnes udgave af US Open for første gang, men det blev til et nederlag i første runde.