Tenniskomet er træt af ændring ved Australian Open

Alexander Zverev ærgrer sig over, at afgørende sæt i Australian Open nu skal afgøres i tiebreak.

Arrangøren af årets første grand slam-turnering, Australian Open, har ligesom Wimbledon valgt at indføre tiebreak som afgørelse på et eventuelt afgørende sæt - et tredje sæt for kvinder og et femte sæt for mænd.

Tidligere ville man ved stillingen 6-6 i partier i afgørende sæt spille videre, indtil en spiller var foran med to partier.

Nu skal afgørelsen findes via tiebreak, hvor den første, der når ti point, vinder, og det falder ikke i god jord hos den tyske tennisstjerne Alexander Zverev.

- Vi er slet ikke blevet konsulteret. Jeg tror ikke, at nogen spillere er blevet hørt, hvis jeg skal være ærlig, siger Zverev ifølge AFP.

- Jeg bryder mig ikke ret meget om ændringen, for jeg synes, det har noget specielt over sig, når det ender 12-10 eller noget i den dur i femte sæt.

- Det er den slags ting, man spiller for. Og ved grand slams nu, med undtagelse af Roland Garros (French Open, red.), er der tiebreak. Det er jeg ikke vild med, lyder det fra den 21-årige tysker.

Normalt vinder man en tiebreak, når man rammer syv point, med mindre det står 6-6. Så spilles der, indtil en spiller fører med to point.

De afgørende tiebreaks ved Australian Open vil være lidt længere, da man skal nå ti point for at vinde.

Ved Wimbledon skal det stå 12-12 i partier i afgørende sæt, førend man finder afgørelsen ved tiebreak.

Australian Open serves i gang 14. januar.