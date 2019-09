Tennis: De unge dyster på Fyn

Tennis: Der bliver masser af ungdomstennis på højt niveau på Fyn i den kommende weekend - hos Tennis Klub Odense og på banerne i Vester Skerninge.

Et udvalg af landets bedste ungdomsspillere i alderen 11-18 år (u12 til og med U18) kommer til Odense for at dyste om medaljerne i danmarksmesterskaberne for hold. Der skal spilles i alt 24 holdkampe, og i hver holdkamp udkæmpes fire singlekampe og to doubler. Der bliver fuld tryk på alle 12 baner.

Vester Skerninge Tennisklub bliver vært for finalestævnet for de yngste tennisspillere - op til 10 år.

Mesterskabet bliver afviklet i et samarbejde mellem Dansk Tennis Forbund, Fyns Tennis Union, Tennis Club Odense (TCO) og Vester Skerninge Tennisklub. Formand for TCO, Thomas Hjorth Nyholm, glæder sig over, at det er lykkedes klubben at trække mesterskabet til Odense. Han siger:

- Det ser ikke ud til, at vores egne spillere kvalificerer sig i år, men stævnet har stor tilslutning og byder på masser af tennis på højt niveau. Vi kan kun opfordre så mange som muligt til at kigge forbi Ådalen.

Team Fyn har kvalificeret sig til U10-medaljeslutspillet med spillere fra Odense, Langeskov og VesterSkerninge.

- Vi glæder os rigtig meget til at byde de unge spillere og deres trænere, holdkaptajner og familiervelkommen i Vester Skerninge Tennisklub og på Sydfyn, siger Michael Grube Andersen, der er formand for Vester Skerninge Tennisklub.

Det er første gang, at juniorholdmesterskabet afholdes på Fyn.

Fyns Tennis Unions formand, Kai Holm, er glad for, at DM for juniorhold kommer til Fyn.

- Det styrker fokus på tennis på Fyn, og det er godt, at tennis trækker mange gæster til Fyn, siger formanden.