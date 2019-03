Teenagesensation sikrer FCN en plads i top-6

FC Nordsjælland var presset til det yderste, men en scoring til sidst sendte FCN i mesterskabsslutspillet med en 1-0-sejr ude over Vendsyssel FF.

Det stod klart, da Superligaens grundspil blev afgjort søndag i 26. spillerunde.

Den helt store FCN-profil i denne sæson har været Andreas Skov Olsen, og han blev matchvinder på en sen frisparksscoring, hvilket var en kæmpe forløsning for et FCN-hold, der på ingen måde imponerede i opgøret.

Der var ellers spænding helt til det sidste, da mange af rundens scoringer i Superligaen vendte op og ned på tabellen løbende.

FCN havde dog skæbnen i egne hænder, og med holdets sene mål seks minutter før tid kunne jublen bryde løs.

FCN sneg sig lige akkurat med i det fine selskab, da holdet sikrede sig en sjetteplads med 36 point ligesom AaB, men FCN har en bedre målscore.

Det betyder, at FCN i resten af foråret skal spille med om medaljer i det attraktive mesterskabsslutspil, hvilket holdet også har præsteret de seneste to sæsoner i Superligaen.

AaB blev grundet sin målscore og en Esbjerg-scoring i overtiden den store sorteper i top-6 ræset, hvorfor nordjyderne må nøjes med en syvende plads og nedrykningsslutspil.

for hjemmeholdet Vendsyssel ændrede nederlaget ikke det store.

Vendsyssel bibeholder 12.-pladsen i ligaen med 22 point, hvilket er et enkelt point mere end Hobro IK og to point mere end Vejle, og holdene kan nu se frem til en række nervepirrende kampe for at undgå at rykke ud.