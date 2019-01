Teenager bliver Arsenals pokalhelt

Talentet Joseph Willock scorede to gange, da Arsenal vandt 3-0 ude over Blackpool i FA Cuppen.

I lighed med de andre storhold fra Premier League er også Arsenal klar til fjerde runde af FA Cuppen.

I sikker stil vandt Arsenal nemlig med 3-0 ude over Blackpool, der til daglig huserer i Englands tredjebedste række, hvor holdet er en del af midterfeltet.

Den 19-årige offensivspiller Joseph Willock var den farligste mand på banen. Han scorede to gange for Arsenal, som var kommet til kampen i en reservespækket opstilling.

Det kunne give et håb for hjemmeholdet om en pokalsensation, men allerede efter ti minutter kom problemerne for Blackpool, da Willock scorede til 1-0.

Efter et skud på stolpen var Willock først over returbolden, og han scorede sikkert.

Joseph Willock er den yngste af tre brødre, der er på kontrakt i en storklub. Christopher Willock på 20 år er på kontrakt i Benfica, mens Matthew Willock på 22 år er på kontrakt hos Manchester United.

Den talentfulde englænder fordoblede sin og Arsenals målhøst i det 37. minut. Her fandt bolden vej til Willock, der ved bageste stolpe let kunne prikke den i mål til 2-0.

I anden halvleg fik han bolden i nettet endnu engang, men målet blev korrekt annulleret for offside.

I slutfasen scorede Alex Iwobi til 3-0, men den scoring burde have været annulleret for offside.

Danskerklubben Huddersfield kan fokusere kræfterne på bundkampen i Premier League, efter at holdet tabte 0-1 ude til Bristol City.

Mathias "Zanka" Jørgensen var den eneste dansker i aktion i kampen, som blev vundet på Josh Brownhills fuldtræffer i det 72. minut.

Også Newcastle var tæt på en ny skuffelse. Til sidst lykkedes det dog at få 1-1 på hjemmebane mod Blackburn fra den nederste halvdel af den næstbedste række.

Dermed skal de to hold ud i endnu en kamp for at finde ud af, hvem som kan booke billetten til fjerde runde af verdens ældste fodboldturnering.