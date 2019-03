Turpal Bisultanov (sort trøje) og Rajbek Bisultanov træner i Nykøbing Falster. Turpal Bisultanov vandt sidste år VM-bronze i U17-brydning, og han er nu i gang med sit første af tre år som junior. For nylig viste den 17-årige midtjyde ved Thor Masters, at han er stærk nok til at kæmpe mod seniorerne.