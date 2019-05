Team Fjelsted-kaptajn Peter Kildemand indlagt i Ungarn, og han misser sandsynligvis DM-finalen på torsdag i Holsted. Optakten til finalen har i øvrigt haft et grotesk foløb - ikke mindst set med fynske briller. Team Fjelsted-direktør kalder forløbet for "en vaskeægte skandale".

Speedway: Den fynske speedwaykører, Peter Kildemand, var lørdag involveret i et alvorligt styrt, da han kørte kvalifikation i ungarske Nagyhalasz til dette års EM-serie. Kildemand måtte efterfølgende indlægges på sygehuset til behandling for blandt andet hjernerystelse og en brækket næse.

Danmarks Motor Union (DMU) bekræfter på sin hjemmeside det alvorlige styrt.

Team Fjelsted-kaptajnen nåede kun at køre fire point hjem og endte som som nummer 11 og er dermed ude af EM-spillet, hvis han ikke tildeles et af de fem permanente wildcard, der fordeles inden for få dage.

Fynboens alvorlige styrt betyder sandsynligvis, at han ikke kan deltage i DM-finalen i Holsted på torsdag.

Michael Jepsen Jensen kvalificerede sig med en fjerdeplads i Ungarn til EM-serien og gør dermed Leon Madsen, Mikkel Michelsen og formentlig Nicki Pedersen, der efter Sport Fyns oplysninger er sikker på et af de fem wildcard, selskab.