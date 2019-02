Team Fjelsted-chef stopper efter 2019-sæsonen

Morten Svendsen fastslår over for Sport Fyn, at hans beslutning om at stoppe efter den nye sæson er "uden dramatik"

Speedway: Fjelsted Speedway Klub skal på jagt efter en ny leder til sit ligahold fra sæson 2020.

Fredag aften meddelte sportschef og holdleder Morten Svendsen således på facebook, at han stopper som leder af Team Fjelsted efter den sæson, som går i gang til maj.

I opslaget skriver Morten Svendsen:

"2019-sæsonen banker meget snart på døren, og når den er slut, er det samtidig slut for mig som holdleder/sportschef for Team Fjelsted. Det er en beslutning, jeg har brugt længe - meget længe - på at træffe. Og mailen med min beslutning fik Team Fjelsted allerede i august 2018.

Hvad skal Morten så bagefter, kunne der potentielt være en enkelt eller to af jer, der spørger? Svaret er, at det ved han ikke engang selv. Måske er der en kører, der kunne tænke at knytte mig til sit virke, måske ikke. Måske skal det være speedway på organisatorisk niveau. Eller måske skal jeg bare tilbage til måden, hvorpå jeg har nydt speedway i størstedelen af mit liv, nemlig som fan. Hvad alt dette angår ved jeg kun én ting, og det er at speedway kommer jeg aldrig til at slippe helt!

Jeg ved som sagt helt ærligt ikke, hvad fremtiden bringer, men jeg udelukker i hvert fald intet".

På Sport Fyns spørgsmål, om han er kommet på kant med klubben, svarer Morten Svendsen:

- Nej, og det kan jeg sige helt klart. Så havde jeg ikke stået i spidsen for holdet i år. Når 2019 er kørt, så har jeg ledet holdet i ni sæsoner. Jeg er moden til, at der skal ske noget nyt.

Klubbens A-kører, Peter Kildemand, har kendt Morten Svendsens beslutning et stykke tid. De øvrige kørere fik beskeden i forbindelse med en netop afviklet teamweekend.

Morten Svendsen førte Team Fjelsted til ligaguld i sæson 2017.