Team Esbjerg smider stor føring og misser sejr i Norge

En femmålsføring blev sat over styr, og Team Esbjerg måtte nøjes med uafgjort mod Storhamar i EHF Cuppen.

Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg tog søndag et lille skridt mod kvartfinalerne i EHF Cuppen.

På udebane spillede vestjyderne 28-28 mod norske Storhamar efter en dansk føring på fem mål midtvejs i anden halvleg.

I stedet for en storsejr til de danske gæster, var det tæt på ende med et nederlag til Esbjerg-spillerne, der bør være godt tilfredse med det ene point.

Nummer to fra den bedste norske række stillede med flere stærke navne som Betina Riegelhuth og Heide Løke.

Nordmændene førte med et enkelt mål i kampens indledning, men midtvejs i første halvleg kæmpede de vestjyske gæster sig foran, og det lykkedes Esbjerg at komme til pause med en føring på 15-14.

Straks fra anden halvlegs start kunne Esbjerg-træner Jesper Jensen se sine spillere slå et stort hul. Hurtigt blev det 17-14, og lidt efter var føringen udbygget til 22-17 og kort efter 23-18.

Men så begyndte det ellers at gå galt for danskerne, der indkasserede seks norske mål i træk og kom bagud 23-24.

Spillet fungerede slet ikke, og Jesper Jensen tog en timeout, hvilket hurtigt kunne ses på banen.

De danske gæster fik udlignet til 24-24 og kom også foran 25-24, men kampen tippede igen, og Storhamar bragte sig på 27-26.

Esbjerg hang godt på i slutfasen, og med 27 sekunder tilbage var Esbjerg på bolden ved stillingen 28-28, og Jesper Jensen tog en timeout for at sætte et afgørende angreb op.

Det lykkedes dog ikke at få scoret, og så endte affæren uafgjort.

Team Esbjerg har tre point efter to kampe i gruppe A, mens Storhamar blot har et enkelt. I første spillerunde slog Esbjerg rumænske Magura Cisnadie, mens Storhamar tabte til tyske Bietigheim.

De to bedste hold fra gruppen går videre til kvartfinalerne.

Senere søndag skal Herning-Ikast og Nykøbing Falster i aktion i to af de øvrige grupper i EHF Cuppen.