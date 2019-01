Team Esbjerg piller pynten af tysk mesterhold i EHF Cup

Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg har sat sig på førstepladsen i EHF Cuppens gruppe A efter en 28-27-sejr over det hidtidige førerhold, Bietigheim fra Tyskland.

Hjemme i Blue Water Dokken måtte Team Esbjerg efter en komfortabel pauseføring dog bæve for resultatet, da det tyske mesterhold kom stærkt igen i slutfasen.

Det stod 15-11 ved halvtid efter en første halvleg, hvor vestjyderne havde initiativet. Men det var en bet, at Line Jørgensen efter mindre end 20 minutters spil fik det røde kort efter tre udvisninger.

I første halvdel af anden halvleg var der dog fred og ingen fare, og kampen så ud til at være afgjort, da Kristine Breistøl med et kvarter igen gjorde det til 25-18 for Team Esbjerg.

Men gæsterne, der havde den danske landsholdsspiller Fie Woller med på venstre fløj, indledte en heftig slutspurt, der skabte overraskende spænding.

Den tidligere Team Esbjerg-profil Laura van der Heijden reducerede til 26-27 med lidt over et minut igen, så Esbjerg-træner Jesper Jensen måtte kalde til timeout for at få ro på sine tropper.

Kampens topscorer, Estavana Polman, sikrede dog hjemmeholdet sejren ved at score sit niende mål til 28-26.

Dermed har Team Esbjerg fem point for tre kampe og topper gruppen. Bietigheim har et point mindre på andenpladsen.

I gruppe B er der også et dansk hold i toppen, efter at Viborg imponerede med en 31-27 på udebane over Kuban Krasnodar fra Rusland.

Krasnodar, der har flere russiske EM-spillere i truppen, fulgte med til pausen, hvor stillingen var 14-14, men i anden halvleg trak Viborg fra.

Unge Kristina Jørgensen og rutinerede Ann Grete Nørgaard gik forrest med hver ni scoringer for det danske hold, der har maksimumpoint efter tre spillerunder.