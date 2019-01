Team Danmark: VM-guld er en milepæl for dansk eliteidræt

Danmarks VM-guld er kronen på værket for dansk herrehåndbold, siger Team Danmark-formand Frank Jensen.

En milepæl for dansk eliteidræt. Sådan beskriver Team Danmark håndboldlandsholdets VM-guld på hjemmebane.

Holdet sikrede det første danske VM-guld på herresiden ved at slå Norge 31-22 i finalen i Herning.

VM-guldet er kronen på værket for dansk herrehåndbold, mener Team Danmark-formand Frank Jensen.

- Nu er Danmark både forsvarende OL-mester og verdensmester, og det er en unik præstation, som skriver sig ind i dansk idrætshistorie, siger Frank Jensen.

- Jeg er virkelig glad på dansk håndbolds vegne, og vi skylder holdet og trænerteamet en stor tak for to forrygende uger med dansk verdensklassehåndbold og et hjerteligt tillykke med guldet, fortsætter han.

Også Team Danmarks direktør, Lone Hansen, hylder præstationen.

I hendes ører klinger intet bedre end sætningen, "Danmark er verdensmester".

- Det, som holdet, trænerteamet og Dansk Håndboldforbund har leveret over de seneste to uger, er ekstraordinært, og endelig, endelig, endelig kan Danmark kalde sig verdensmester i herrehåndbold, siger Lone Hansen.

- Holdet har samlet hele Danmark og skabt sand håndboldfeber på kryds og tværs af landet. Allerede inden finalen var Danmark det eneste ubesejrede hold i VM-turneringen, og det understreger med al tydelighed, hvor fortjent guldet er.

Danmark førte 18-11 ved pausen i søndagens finale og kørte triumfen sikkert hjem i anden halvleg.