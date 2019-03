Taxachauffør stikker United-fan i brystet efter sejr over PSG

En 44-årig mand blev onsdag aften overfaldet med en kniv, da han fejrede Manchester Uniteds sejr over PSG.

En Manchester United-fan blev onsdag aften stukket i brystet med en kniv, da han og tre venner fejrede holdets sejr over Paris Saint-Germain i Paris.

Det bekræfter fransk og britisk politi sent torsdag aften.

De fire United-fans havde inden knivoverfaldet overværet deres favorithold slå hjemmebaneholdet ud af Champions League.

I den franske hovedstad tabte PSG med 1-3 og røg dermed ud på reglen om udebanemål efter samlet 3-3.

Det skulle fejres, mente de fire britiske statsborgere. Men taxachaufføren var langtfra enig og fandt firkløveren alt for højtrøstet.

Ifølge Sky Sports truede taxachaufføren først en kvinde i gruppen med kniven.

- Chaufføren kørte ind til siden for at få dem ud af hans taxa, inden han trak en kniv frem og truede den kvindelige passager i gruppen, skriver sportsmediet.

- Ofret forsøgte at blande sig for at beskytte hende, men så vendte chaufføren kniven sig mod ham og stak manden i brystet.

Ofret, en 44-årig mand, blev hastet til et nærliggende hospital, hvor han måtte på operationsbordet for at få fjernet blod fra lungerne.

Han er fredag morgen fortsat indlagt, men hans skader er ikke livstruende, meddeler politiet i Frankrig.

En talsmand for det britiske udenrigsministerium udtaler, at det arbejder sammen med de franske myndigheder i sagen.

- Vi er i kontakt med de franske myndigheder efter en hændelse, der involverer en britisk mand i Paris den 6. marts, og vi er klar til at yde assistance i sagen, såfremt det bliver nødvendigt, udtaler ministeriet.

En person er anholdt i sagen, men gerningsvåbnet er endnu ikke fundet.