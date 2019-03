For anden gang på to uger er Clara Tauson klar til en semifinale i en seniorturnering.

Den danske tennisspiller besejrede fredag formiddag dansk tid polske Magdalena Frech 7-5, 0-6, 6-3 i ITF-turneringen i kinesiske Shenzhen, hvor der er point på spil til WTA-ranglisten.

I begyndelsen af måneden vandt Tauson en ITF-turnering i tunesiske Monastir, og tidligere på året strøg hun til tops i juniorernes Australian Open.

Danskeren startede fredag med at komme foran efter et langt første sæt, hvor begge spillere holdt serv indtil stillingen 5-5, hvor Tauson sikrede sig et vigtigt servegennembrud.

16-årige Tausons fem år ældre modstander svarede lynhurtigt igen ved at uddele et æg til danskeren, men Tauson var ikke færdig.

I tredje og afgørende sæt brød hun polakken to gange og blev klar til semifinalen, hvor modstanderen bliver Jia-Jing Lu, som er på hjemmebane i Kina.

29-årige Jia-Jing Lu ligger nummer 186 på kvindernes verdensrangliste. Hendes højeste placering var nummer 174 i juli sidste år.

I ottendedelsfinalen slog Tauson den tidligere top-50-spiller Jana Cepelova, der i 2014 slog Serena Williams.

I første runde besejrede hun overlegent Liang En-Shuo fra Taiwan i to sæt.

Turneringen i Shenzhen har en samlet præmiesum på knap 400.000 kroner.