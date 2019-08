Tauson er klar til at starte forfra med ryk til seniorer

Den 16-årige tennisspiller Clara Tauson har allerede indtaget toppen af juniorranglisten, men nu lægger hun ungdomstennis på hylden.

Fremover retter hun fokus 100 procent mod at slå igennem blandt seniorerne, men hun er klar over, at det bliver et langt, sejt træk.

- Jeg er fuldt ud klar over, at jeg i store træk skal starte forfra. Jeg har et godt udgangspunkt, men der er en hel del, der skal bygges på, siger hun i en pressemeddelelse.

- International seniortennis er meget anderledes end international juniortennis, som jeg primært har spillet de seneste tre år. Intensiteten og det fysiske og mentale aspekt er på et langt højere niveau og derfor også endnu mere krævende.

Trods status af juniorspiller har Clara Tauson allerede ved flere lejligheder spillet seniorturneringer, og smagen af livet blandt tenniseliten har været motiverende.

- Det har været inspirerende at opleve pro tennis på tætteste hold de seneste par måneder.

- Møderne med de etablerede, superprofessionelle tennisspillere har givet mig stor motivation til at fortsætte med den daglige træning på seks-syv timer, som er helt nødvendig for, at jeg med tiden forhåbentlig kan begå mig på pro touren, siger hun.