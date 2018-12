Tampa Bay spolerer Nielsens målfest i NHL på straffeslag

Den danske ishockeyspiller Frans Nielsen fik for alvor gang i målscoringen, da hans hold, Detroit Red Wings, natten til onsdag tog imod Tampa Bay Lightning i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Efter en målfattig indledning på sæsonen for Nielsen, hvor det hidtil kun er blevet til en enkelt scoring, blev det til hele tre af slagsen i opgøret mod Tampa Bay.

Det rakte dog ikke til fuldt udbytte, da Tampa Bay løb med sejren efter en straffeslagsafgørelse. Her måtte Nielsen i øvrigt se sit forsøg reddet af Tampa Bay-målmand Edward Pasquale.

Det var en ærgerlig afslutning på en ellers flot kamp af Frans Nielsen. Han kom første gang i fokus, da han sent i første periode opsnappede en løs puck i Tampa Bays forsvarszone.

Efter en hurtig vending sendte han den ind i kassen til stillingen 2-0 til hjemmeholdet.

Tampa Bay fik dog kæmpet sig tilbage i opgøret og fik med to scoringer i anden periode udlignet.

Knap to minutter efter udligningen tog Frans Nielsen så igen sagen i egen hånd, da han skøjtede tværs over isen og sendte pucken i mål med et svirp med håndleddet.

Udeholdet var dog ikke færdige med at bide fra sig, og knap et minut senere lykkedes det Steven Stamkos at få udlignet igen.

Men brandvarme Nielsen opsnappede få minutter senere igen pucken efter lidt tumult foran Tampa Bay-målet og sendte den i kassen.

Selv om svenske Gustav Nyquist med sit andet mål i kampen kunne bringe hjemmeholdet på 5-3 i tredje periode, lykkedes det Tampa Bay at komme tilbage i opgøret. Udligningen blev scoret fem minutter før slutsirenen på et tidspunkt, hvor Detroit ellers var en mand i overtal.

Ingen af holdene formåede at score i overtiden, og dermed måtte kampen afgøres i straffeslag.

Her er Frans Nielsen ofte sikker, men han brændte Detroits første forsøg.

Yderligere en afbrænder fra Thomas Vanek betød, at Tampa Bays Nikita Kucherov kunne afgøre kampen på udeholdets tredje straffeslag.

Frans Nielsen var ikke den eneste dansker, der blev noteret for mål i nattens NHL-runde. Således scorede Nikolaj Ehlers et sent mål i Winnipegs 3-1-sejr over New York Islanders.