Tamme Manchester United taber i Valencia

Manchester United skulle bruge en sejr ude mod Valencia for at kunne snuppe gruppens førsteplads i Champions League fra Juventus, men englænderne var tamme og tabte 1-2.

Danske Daniel Wass var placeret på den spanske bænk gennem hele kampen.

Valencia tog føringen allerede efter 17 minutter, da Carlos Soler flot sparkede hjemmeholdet i front.

Spillemæssigt var det en lige affære, men Valencia havde markant lettere ved at blive farlige omkring United-feltet end omvendt.

Mourinhos tropper præsterede kun to forsøg forbi mål i en noget tam første halvleg set med engelske briller, og den spanske føring var ganske fortjent.

Sad de tilrejsende United-fans og drømte om bedring og comeback efter pausen, så fik den ofte kritiserede midtstopper Phil Jones hurtigt punkteret de drømme.

Mindre end to minutter efter pausen kom han først på bolden i en løbeduel med Valencia-angriber Michy Batshuayi på en stikning i dybden.

Men Phil Jones afviklede situationen på værst tænkelig facon. Han ænsede slet ikke, at målmand Sergio Romero kom ud af målet for at cleare bolden, og i stedet kastede Jones sig ned og trillede bolden i eget net fra kanten af feltet.

Først tre minutter før tid lykkedes det Marcus Rashford at reducere, og trods et par gode tilbud i slutningen af kampen var det for sent.

Trods masser af chancer måtte Juventus indkassere et overraskende nederlag på 1-2 ude mod schweiziske Young Boys.

Guillaume Hoarau stod for begge hjemmeholdets mål, mens Paulo Dybala stod for reduceringen for Juventus.

Italienerne går alligevel videre som etter fra gruppen, da Manchester United ikke formåede at slå Valencia.