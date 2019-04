Talentfulde portugisere slår FCM ud af ungdomsturnering

Kvartfinalen blev endestationen for FC Midtjyllands U19-hold i turneringen Uefa Youth League.

De unge talenter fra FC Midtjylland kan se tilbage på en flot deltagelse i Uefa Youth League, hvor det blandt andet blev til sejre over AS Roma og Manchester United.

Men i tirsdagens kvartfinale mod FC Porto sluttede eventyret for de midtjyske U19-spillere.

Portugiserne scorede tre gange og gav ikke mange chancer væk til det danske mandskab. Med 3-0 gik Porto videre til semifinalen, hvor enten tyske Hoffenheim eller spanske Real Madrid venter.

Hoffenheim og Real Madrid mødes onsdag aften.

Porto scorede en gang før pausen og to gange efter.

Midtbanespilleren Mor Ndiaye sørgede for 1-0 efter et kvarters spil.

Et indlæg svævede ind i panden på 18-årige Ndiaye, som ikke blev matchet i hovedstødsduellen i feltet.

Bagud 0-1 skulle der ske noget fra FC Midtjylland, og der var tæt på at være dansk gevinst fem minutter inde i anden halvleg.

Offensivspilleren Casper Tengstedt stod klar ved bageste stolpe, da et indlæg fra højre mødte ham. Hovedstødet blev dog reddet på stregen.

1-0 blev til 2-0, da en flad afslutning fra Afonso Sousa blev rettet af og gik i nettet et lille kvarter før tid.

Og et minut før den regulære spilletids udløb blev den midtjyske knockout en realitet. Indskiftede Goncalo Oscar Albuquerque Borges fik lov at sætte punktum med et skud, der strøg op i nettaget.

Foruden Porto, Hoffenheim og Real Madrid lever Barcelona, Lyon, Chelsea og Dinamo Zagreb stadig i turneringen.