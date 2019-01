Talent skal føre Mørkøv til rekord: Stor chance for mig

Der venter det 18-årige cykeltalent Oliver Wulff Frederiksen en stor opgave de næste dage i det københavnske seksdagesløb, der begynder torsdag aften i Ballerup Super Arena.

Med erfaring fra et enkelt seksdagesløb fra Bremen tidligere i januar blev han for to uger siden sat sammen med Michael Mørkøv i par nummer 7.

Hvis det lykkedes duoen at vinde seksdagesløbet, vil makkeren Mørkøv tangere australske Danny Clarkes rekord på otte sejre.

- Vi skal nok gøre os bemærket. Det lover jeg. Om vi vinder løbet - det er svært at sige. Vi må se, om det bliver det helt store, en top-3 eller en top-5, siger han.

- Jeg har altid set det københavnske seksdagesløb som lille, så det var en drøm at få kontrakten. Da jeg fik den, havde jeg ikke nogen forhåbning om at skulle gøre mig i topstriden.

- Men de planer blev vendt om, da jeg fik Michael som makker. Det er en opgave, jeg er klar og spændt på.

I debuten i Bremen i midten af januar sluttede Oliver Wulff Frederiksen og makkeren Maximilian Beyer næstsidst af de 12 startende par - hele 37 omgange efter vinderne Iljo Keisse og Jasper De Buyst.

Når arrangørerne alligevel har valgt den forholdsvis uprøvede seksdagesrytter til det ikoniske par nummer 7, skyldes det, at Oliver Wulff Frederiksen gennem længere tid har vist sig som en stærk banerytter.

Han er således dansk mester i parløb sammen med Julius Johansen.

Det hører også med til historien, at makkeren i Bremen var på vej tilbage efter en skade, mens Oliver Wulff Frederiksen viste lovende takter.

- Det var en fin debut. Jeg fik gjort mig bemærket, og jeg fik set, hvordan det hele var, så jeg kan tage mange ting med hertil, siger han.

Michael Mørkøv spår sin unge makker en stor fremtid på banen og tror på, at duoen kan køre med i toppen i Ballerup.

- Jeg tror helt sikkert, at han tager noget med sig fra Bremen. Vi har holdt øje med ham dernede, og han har klaret sig super godt i alle de indlagte konkurrencer.

- Han har tidligere vist, at han har et højt niveau her på banen i Ballerup, så jeg føler mig ret sikker på, at Oliver kan køre et godt seksdagesløb sammen med mig, siger Michael Mørkøv.

Den rutinerende cykelstjerne har fire gange vundet seksdagesløbet sammen med Alex Rasmussen og to gange sammen med Lasse Norman Hansen. Sidste år tog Mørkøv sejren sammen med belgiske Kenny De Ketele.

Hvis det skulle ende med endnu en triumf i 2019, så kommer Mørkøv på omgangshøjde med legenden Danny Clarke.

- Det vil betyde rigtig meget for mig. Som sportsmand er det at skrive sig ind i rekordbogen ved siden af Danny Clarke og hans otte sejre helt sikkert noget, jeg vil gå efter, siger Mørkøv.

I alt stiller 16 par til start i Ballerup Super Arena, når seksdagesløbet skydes i gang torsdag aften.