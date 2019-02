Odense Bulldogs tager en tur til Herlev for at spille den første af op til fire kampe, der skal afgøre hvilket mandskab, der går videre til kvartfinalerne. Inden kampen kom det frem, at den unge back Christopher Kamph har forlænget sin aftale.

ISHOCKEY: Fire kampe. Det er så mange, der maksimalt skal spilles, før spillerne fra Odense Bulldogs kan begynde at skrive aftaler ind i deres kalender for i hvert fald et par uger endnu, hvis kampene går, som holdet ønsker.

Hvis de ikke gør, så kan Bulldogs i stedet lave ferieplaner, for så skal spillerne ikke i kamp igen i nogle måneder.

Tirsdag aften klokken 19 står fynboerne klar på isen hos Herlev Eagles til første kamp af op til fire, der skal afgøre, hvilket hold, der går videre til kvartfinalerne, der begynder at nærme sig.

Grunden til, at holdene skal spille fire kampe i stedet for de traditionelle fem eller syv, er, at Herlev som bedst placeret af de to hold starter serien med at være foran med 1-0 i kampe. Det vil altså sige, at Bulldogs skal vinde tre af de fire kampe, hvis holdet skal videre.

Det er et undertippet Odense-mandskab, der går ind til kampen mod Herlev. Af de fem opgør, de spillede mod hinanden i løbet af sæsonen, vandt Herlev fire af dem med en samlet score på 23-9. Den ene sejr til Odense faldt 2. november, da holdet på hjemmebane slog Eagles med 4-3.

En stor del af fortjenesten for de fire Herlev-sejre ligger på fødderne af Jesper Thörnberg, William Quist og Brett Thompson, der ligger henholdsvis nummer 1, 3 og 5 på ligaens pointliste med 58, 52 og 49 point efter grundspillets 40 kampe. Det er blandt andre de spillere, som Odense-mandskabet skal finde en måde at lukke ned for, hvis Bulldogs gerne vil forlænge sæsonen.