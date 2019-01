Tæt topkamp: Svendborg Rabbits gav mestrene kamp til stregen

- Det var en fantastisk kulisse. Jeg elsker at spille her i Svendborg. Forsvarsmæssigt er vi, hvor vi skal være. Men vi mangler stadig nogle ting angrebsmæssigt, sagde Peter Møller.

- Vi fik selvtillid ud af den her kamp. Vi klarede os meget bedre, end sidst vi mødte dem. Her havde vi chancen for at vinde til sidst, sagde Rabbits-forwarden Peter Møller.

Men Rabbits-spillerne kan med oprejste pander forlade det nye års første kamp. Nu spiller Rabbits lige op med Bakken Bears i modsætning til for to måneder siden, hvor Rabbits tabte med 70-100.

Da Rabbits for to måneder siden tabte med 30 point til Bakken Bears, havde kaninerne store problemer i rebound-spillet. Denne januaraften var Rabbits lige så gode som Bakken til at hente rebounds.

Zach Charles scorede fem point og hentede fem rebounds for Svendborg Rabbits. Her dækkes han op af Bakkens Darko Jukic. Foto: Katrine Becher Damkjær

Darboe matchvinder

Mikkel Plannthin fortsatte med at begejstre publikum efter pausen. Med sin anden trepointscoring bragte han Rabbits foran 57-50.

Bakken svarede igen med et run på 10-0, men Rabbits sluttede tredje periode bedst af med en treer fra Zach Charles til 62-61.

Rabbits førte 68-62 med seks minutter igen, men Adama Darboe viste sin klasse til sidst. Den 32-årige landsholdsguard med en fortid hos Svendborg Rabbits scorede otte point i de sidste seks minutter og sikrede Bakken sejren.

Rabbits havde dog chancen for at vinde til sidst efter en treer fra Jacob Enevold til 78-80 med 19 sekunder igen. Rabbits fik bolden igen, og Mikkel Plannthin havde med 14 sekunder igen et trepointforsøg, der var en anelse for langt.

Bakken Bears har nu vundet 13 gange i træk over Svendborg Rabbits. Men det er ikke længere givet, at Bakken vinder hver gang. Rabbits kan nu igen matche Bakken Bears som i de gode gamle dage for en halv snes år siden, hvor de to klubber hvert år mødtes i DM-finalerne og gav hinanden kamp til stregen.