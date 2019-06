Tæt og dramatisk i Super GT

Motorsport: Kevin Rossel fra det fynske racerteam Flexlease.nu/Strøjer Tegler er ikke længere i spidsen for Super GT Danmark-serien 2019. Men både Rossel og hans teamkollega, Christian Sørensen, er fortsat helt inde i kampen om det individuelle mesterskab.

Martin Andersen fra Andersen Motorsport snuppede førstepladsen fra Kevin Rossel søndag på Ring Djursland - i den fjerde af de i alt syv afdelinger i serien.

Det skete efter en dramatisk finale med flere sammenstød og tvivlsomme episoder. Martin Andersen endte med at vinde finalen med Kevin Rossel som toer og Christian Sørensen som treer. Men det er fortsat uafklaret, om dommerne vil ende med en sanktion over for den førende Martin Andersen, som i finalen kom i karambolage med Ole Petersen fra Team Jørgen Hansen Biler.

Men foreløbig er den samlede stilling sådan, at Martin Andersen har 305 point, Kevin Rossel 295 point og Christian Sørensen 280 point.

Det er altså så tæt, at meget kan ske i seriens sidste tre afdelinger. Næste afdeling køres den 3. og 4. august i forbindelse med Copenhagen Historic Grandprix i Bellahøj ved København.

Nymark Racing med Michael Outzen fra Ringe som manager og teamchef, har haft en svær start på sæsonen, men Frederik Nymark gjorde det godkendt på Ring Djursland og ligger nu nummer ni i den samlede stilling med 191 point.