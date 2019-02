Tæt match: HC Odense gav Ajax kamp til stregen

Håndbold: Efter sidste søndags hjemmesejr over Frederikshavn leverede Odense HC en ny tæt match i udekampen fredag aften mod københavnerklubben Ajax, der dog endte med at vinde 1. divisionskampen 33-29 foran 383 tilskuere i Bavnehøj Arena.

Dermed er HC Odense stadig næstsidst med otte point og har tre point op til stregen.

- En overordentlig stor arbejdsindsats af spillerne, hvor vi i perioder havde momentum og var i stand til at drille Ajax. Men desværre var vi lidt for uerfarne i nogle situationer. I undertal forærede vi dem nogle scoringer i et tomt mål, og til sidst, da vi spillede syv mod seks, gav vi dem også nogle lette mål, sagde HC Odenses cheftræner, Martin Hjortshøj, efter kampen.

Mikkel Søby gav HC Odense en fantomstart ved at score kampens tre første mål. Vi skulle otte minutter hen i kampen, før Ajax kom på tavlen og fik reduceret til 1-3.

Det fynske oprykkerhold kom foran 6-3 og 7-5, inden hjemmeholdet fik den første føring i kampen ved stillingen 9-8.

Men Mikkel Søby var ikke færdig med at brillere. Med to scoringer i træk bragte han de fynske gæster foran 10-9. Men Ajax kunne gå til pausen foran 15-14.

Den tidligere GOG-spiller Minik Dahl Høegh bragte Ajax foran 19-18 i anden halvleg, men Odense HC hang på til 24-24 med et kvarter igen.

Ajax trak fra til 27-24, men HC Odense kæmpede sig op til 27-27 otte minutter før tid, inden Ajax igen scorede tre mål på stribe til 30-27 og slutteligt sejrede 33-29.

Mikkel Søby blev med otte mål topscorer for HC Odense. Andreas Madsen scorede seks gange, Christoffer Werenberg og Niklas Andreasen scorede hver tre mål.

For Ajax scorede Martin Risom Christensen otte og Minik Dahl Høegh seks mål.

HC Odense spiller på fredag klokken 20.30 hjemme i Dalum mod bundholdet Køge, som vandt den omvendte kamp i efteråret - Køges eneste pointhøst i denne sæson.