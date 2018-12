Tændt Toft gav alle et møgfald: Jeg skal være lidt crazy

Hun råbte ad modstandere, ad medspillere, ad dommerne og ad hele verden.

Alle fik skæld ud af den danske håndboldmålvogter Sandra Toft, som brugte raseriet til at levere en pragtpræstation, da Danmark besejrede Montenegro med 24-23 ved EM.

- I de andre kampe har jeg manglet noget attitude og noget vildskab, og jeg er bedst, hvis jeg er lidt crazy og råber lidt ekstra.

- Jeg havde sagt til pigerne, at de ikke måtte tage det personligt, men at jeg blev nødt til at overgøre det. Alle fik et møgfald, siger Sandra Toft.

Hun har leveret et par svage præstationer tidligere i turneringen, og den erfarne keeper mangler ikke selvkritik.

Derfor er det en stor lettelse, at hun fik vist niveauet, inden turneringen er forbi for Danmarks vedkommende.

- Ja, det er helt vildt. Der er blevet gravet dybt. Jeg har sagt til mig selv mange gange, at jeg ikke er blevet en dårlig målmand af at have stået nogle dårlige kampe.

- Jeg kan heller ikke lade være med at tænke: "Havde jeg nu bare stået sådan som i dag i alle kampe".

- Jeg håber bare, at denne kamp er nok til, at vi trods alt kan komme hjem med et hæderligt resultat, siger Sandra Toft, der leverede 18 redninger og stod med en redningsprocent på 44.

Med sejren over Montenegro er Danmark noteret for tre sejre og tre nederlag ved EM.