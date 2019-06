Tårnhøj eks-fynbo får stor chance

- Hans tilstedeværelse i feltet og hans rolle i det opbyggende spil er på meget højt niveau, og jeg er utroligt glad for, at vi nu har forlænget samarbejdet frem til 2021, siger sportsdirektøren til bold.dk.

- Vi er rigtigt glade for MK's præstationer i foråret, hvor han har vist sin store målfarlighed, og hvor han naturligt er blevet bedre og bedre gennem foråret i takt med kendskabet til vores måde at spille fodbold på og samspillet med holdkammeraterne har udviklet sig, siger sportsdirektør Claus Jensen, der som tidligere landsholdsspiller og professionel i engelsk fodbold i den grad kender gamet.kender gamet ud og ind.

Fodbold: Mens oprykkeren TPI kæmper for at undgå nedrykning fra 2. division - og det ligner nu en svær mission med kun tre runder tilbage - har en af klubbens eks-topscorere pæn succes i 1. division.

TPI's eks-frontduo

For TPI er det naturligvis glædeligt, at Mathias Kristensen er ved at æde sig fast i 1. division, men omvendt er det logisk, at det over de sidste par sæsoner har været hårdt at miste et par profiler som den 201 centimeter høje angriber, samt makkeren Anders Fønss, der først valgte at trappe ned og blive spillende træner i serieklubben Strib, inden han stoppede med den udfordring og igen stillede op for TPI.

Fønss viste i efterårets 2. division glimt af tidligere form i TPI, inden han blev hentet af bundholdet Marienlyst ved nytårstid.

Nok har Fønss som omkring 30-årig ikke tidligere tiders konstante dynamik, men sammen med netop Mathias Kristensen var han under TPI's opstigen en vigtig spiller.

Det hører så med til historien, at Anders Fønss før TPI-perioden havde spillet for en lang række klubber - FC Fyn, Næsby og andre - og undervejs fik han endda en chance i Sønderjyske, der testede fynboen på en fuldtidskontrakt.

På samme vis hentede TPI selv Mathias Kristensen fra seriefodbold i Glamsbjerg.

TPI og Odder er med tre runder tilbage i 2. division fire point fra FC Sydvest, der ligger lige over nedrykningsstregen. TPI møder på lørdag Hillerød, ude - og derefter følger Avarta, hjemme og til sidst Frem i Valby Idrætspark.

Det ligner, at TPI skal have mindst syv point i de tre kampe for at overleve.

Dalum ligger med tre runder tilbage seks point over nedrykningsstregen. Næste kamp er nøgledysten ude mod FC Sydvest.