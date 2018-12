Tålmodigt tophold slår bundprop på isen

Rungsted Seier Capital fortsætter i toppen af Metal Ligaen, hvor det på egen is fredag blev til en 3-0-sejr over bundholdet Odense Bulldogs.

Rungsted måtte dog være tålmodig efter en første periode uden scoringer, men efter 36 minutters spil bragte Oliver True hjemmeholdet foran 1-0.

Anden periode bød på en scoring mere, og det tog kun lidt over et halvt minut for Rungsted at øge til 2-0 ved Nikolai Gade, inden Nikolaj Murholt Rosenthal i tredje periode sørgede for 3-0.

Sejren betyder, at Rungsted nåede op på 60 point, mens Odense i bunden stadig blot har 15 point og tre nederlag i træk.

Sønderjyske følger efter med 51 point efter en sejr ude over Herning Blue Fox.

Den ordinære kamp endte 3-3, og til sidst skulle det hele afgøres på straffeslag, hvor Sønderjyske var bedst.

Sønderjyske var foran 2-0, men Herning leverede et comeback med tre scoringer i træk og bragte sig foran, inden gæsterne udlignede sent i tredje periode og endte med at hente to point.

Mestrene fra Aalborg Pirates var en tur i Esbjerg, og her vandt Esbjerg Energy opgøret 3-0 blandt efter to scoringer af Jesse James Mychan.

Dermed nåede Esbjerg på femtepladsen op på 39 point, mens Aalborg på tredjepladsen blev på 44 point.

I Rødovre tørnede lokalrivalerne Rødovre Mighty Bulls og Herlev Eagles sammen i et opgør, som hjemmeholdet vandt 2-1. Dermed øgede Rødovre på syvendepladsen afstanden ned til Herlev til otte point.