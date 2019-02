TV: Jannik Hansen viser målformen i Vancouver-sejr

Den danske ishockeyspiller scorede to gange, da Vancouver Canucks vandt stort i NHL.

Jannik Hansen havde en stor kamp, da Vancouver Canucks tidligt mandag morgen dansk tid afsluttede en serie på fire kampe uden sejr i NHL.

Den danske ishockeyspiller scorede to gange, da Vancouver vandt 5-1 hjemme over Colorado Avalanche.

Jannik Hansen scorede til 2-0 i første periode, da han stillede sig i position foran mål og udnyttede et oplæg fra svenske Daniel Sedin.

Danskeren havde selv været med til at skabe chancen, da han pressede en modspiller bag målet. Herefter sendte Henrik Sedin pucken videre til sin bror, så de 35-årige tvillinger begge blev noteret for en assist.

Sedin-brødrene blev kampens assistkonger, eftersom Henrik Sedin blev noteret for fire af slagsen, mens Daniel Sedin assisterede ved tre scoringer.

Assister fik Jannik Hansen ingen af, men danskeren kunne score, og det skete igen cirka midtvejs i tredje periode, igen med en assist til begge Sedin-brødrene.

Henrik Sedin erobrede pucken og sendte den frem til sin bror. Daniel Sedin stod herefter for en smuk aflevering frem til Jannik Hansen, der dirigerede pucken i mål til sin 19\. sæsonscoring.

Vancouver Canucks er nummer fem i Pacific Division med 58 point for 59 kampe.

Målmanden Frederik Andersen var ikke i aktion for Anaheim Ducks, der vandt 5-2 hjemme over Calgary Flames.

I stedet vogtede John Gibson målet for Anaheim, der er nummer to i Pacific Division med 70 point for 58 kampe.