TV: Alle målene fra Eriksens vilde triumf

På sin 24-års fødselsdag gav Christian Eriksen sig selv og sine holdkammerater en af de helt store gaver, da han søndag blev matchvinder for Tottenham og sikrede holdet en 2-1-sejr ude over Manchester City i toppen af Premier League.

Christian Eriksen scorede det meget vigtige mål syv minutter før tid, da han blev spillet fri med Manchester Citys målmand Joe Hart.

Med sejren er Tottenham helt ind i kampen om det engelske mesterskab, mens Manchester City taber terræn og stadig ikke har vundet over et af de nuværende top-fire-hold i denne sæson.

Leicester topper tabellen med 53 point, derefter følger Arsenal og Tottenham med hver 51 point og Manchester City med 47 point.

Der resterer 12 runder i Premier League.

Christian Eriksen startede som sædvanlig inde for Tottenham, der stod godt organiseret fra kampens start og igen lignede et hold, hvor samspillet og rollefordelingen sidder på rygraden.

Det stjernebesatte Manchester City-hold levede i højere grad på individuelle spidskompetencer.

Fælles for de to hold i kampens start var, at de hele tiden lurede på muligheden for at erobre bolden og slå kontra.

På en returbold fra et frispark vundet efter netop en omstilling trykkede Raheem Sterling af efter 25 minutter, men Danny Rose kom flyvende og blokerede skuddet med maven.

Et par minutter senere forsøgte Christian Eriksen sig med et drilsk, brækkende skud et godt stykke uden for feltet, men City-målmand Joe Hart fik hånden på.

Første halvleg var dog generelt en chancefattig affære, hvor Tottenham dominerede boldbesiddelsen, men primært formåede at bruge læderet til at holde hjemmeholdet fra fadet mere end til at skabe muligheder for sig selv.

Det handlede om at minimere risikoen.

Mere liv i løjerne kom der efter pausen. Først fik Sergio Agüero en stor chance, men høvlede bolden langt over mål, og efter 53 minutter tildelte dommer Mark Clattenburg Tottenham et tvivlsomt straffespark.

Dommeren vurderede, at Raheem Sterling ramte Danny Roses indlæg med hånden.

Harry Kane sagde tak og scorede sikkert.

Scoringen tvang Manchester City frem, og det gav en helt anden fodboldkamp.

Yaya Toure ramte overliggeren direkte på frispark, og City-spillerne kæmpede hårdere i deres viden om, at et nederlag kunne være katastrofalt for titeldrømmene.

Manager Pellegrini forsøgte sig også med at hive den defensive Fernando ud til fordel for angriberen Kelechi Iheanacho, og den 19-årige nigerianer var iskold, da han bankede udligningen ind 16 minutter før tid.

Derfra blev kampen et stort pres mod Tottenham-målet, men syv minutter før tid fandt Erik Lamela den danske fødselar, som var iskold alene med Joe Hart.

I overtiden var David Silva tæt på at udligne, men skovlede bolden over mål.

Derfor kunne Christian Eriksen og hans holdkammerater rejse hjem til London og holde en fødselsdag, han nok ikke glemmer lige med det samme.