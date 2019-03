TTH slår Kolding og nærmer sig point til slutspil

Med en sejr over KIF Kolding har TTH stadig skæbnen i egne hænder i forhold til at sikre slutspilspoint.

Håndboldherrerne fra TTH Holstebro kan fortsat selv være med til at afgøre, om holdet skal have et point med sig, til når slutspillet i Herre Håndbold Ligaen begynder.

Onsdag slog TTH således KIF Kolding med cifrene 33-24 i holdets næstsidste kamp i grundspillet. Sejren bringer TTH op på tredjepladsen i ligaen med 34 point.

Bjerringbro-Silkeborg (BSV) ligger på fjerdepladsen med 33 point, men har spillet en kamp færre. Skanderborg Håndbold på femtepladsen har 32 point, ligeledes for en kamp færre.

TTH kan derfor stadig ryge ud af top-4 - og dermed ikke få point med sig ind i slutspillet - men holdet har altså skæbnen i egne hænder før den sidste grundspilskamp.

KIF Kolding havde allerede før onsdagens kamp for længst udspillet sine chancer for at komme med i slutspillet. Den tidligere storklub ligger næstsidst i tabellen med 12 point efter 25 kampe.

Allerede ved pausefløjtet var TTH foran med seks mål i onsdagens kamp ved stillingen 19-13.

Ondt blev kun værre for Kolding i anden halvleg. Med et kvarter tilbage var holdet stadig bagud stort, nu med otte mål, og spændingen om udfaldet var efterhånden ikke til stede.

Senere onsdag møder Ribe-Esbjerg de forsvarende mestre, Skjern, i herrernes liga.