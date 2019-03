TTH gennemhuller Sønderjyske og erobrer tredjeplads

Med den tredje ligasejr på stribe har håndboldherrerne fra TTH Holstebro for alvor meldt sig ind i topkampen i Danmarks bedste håndboldrække.

Tirsdag vandt TTH med 38-34 over Sønderjyske i Sønderborg og avancerer derfor til ligaens tredjeplads, inden GOG har været i kamp i 14. spillerunde.

I mange håndboldkampe vil 34 mål være nok til at vinde, men det var det ikke for hjemmeholdet tirsdag aften. Det største problem for sønderjyderne var nemlig, at stort set alle TTH's afslutninger inden for målrammen gik ind.

I første halvleg blev Kristian Dahl Pedersen og Thorsten Fries således kun noteret for i alt to redninger i Sønderjyske-buret. Målvogterne fik dog heller ikke meget hjælp af forsvaret.

En anelse skarpere var målvogter Simon Gade i den anden ende, og derfor førte gæsterne 24-18 ved pausen.

Målfrekvensen faldt en anelse i anden halvleg.

I Sønderjyske-målet satsede træner Kasper Christensen på svenskeren Henrik Nordlander. Modsat sine to forgængere havde svenskeren en anelse mere held på stregen, men ikke nok til at få hjemmeholdet tilbage i kampen.

Afstanden nåede aldrig ned på mindre end fire mål i de sidste 30 minutter.

Dertil var det skarptskydende udehold for effektive. Farligst var Jonas Porup, der scorede ni gange for TTH Holstebro.

- Det var en sjov angrebskamp i dag, men vi er ikke tilfredse med, at der blev scoret så mange mål imod os. Sønderjyske spillede god håndbold, og de pressede vores forsvar, siger TTH-topscoreren til TV2 Sport.

Hos Sønderjyske scorede Aaron Mensing ti gange. Det skulle han bruge 19 forsøg til.

På grund af nederlaget kan Sønderjyske dumpe ned fra femtepladsen, når Skanderborg, Skjern og Århus Håndbold har været i aktion i 14. spillerunde.