TTH Holstebro smider point mod bundhold i stort drama

Lemvig-Thyborøn leverede en overraskelse mod TTH Holstebro og fik et point ud af hjemmekampen.

TTH Holstebro løb tirsdag ind i et overraskende pointtab i Håndboldligaen, da udekampen mod bundholdet Lemvig-Thyborøn resulterede i en uafgjort forestilling på 30-30 efter noget af et drama i slutfasen.

Favoritten fra Holstebro førte ellers i stort set hele kampen og havde flere komfortable føringer, men Lemvig var bedst i det sidste kvarter og snuppede det ene point.

Dermed kom holdet på 13 point for 23 kampe og ligger nu fjerdesidst. TTH ligger nummer tre med 30 point for 23 spillede opgør.

TTH skabte et komfortabelt hul allerede ved føringen 7-3, men derfra fik Lemvig bedre fat og skabte fuld balance ved 7-7.

Ved 15-11 fik TTH igen forspring på fire mål, men hjemmeholdet skabte optimisme inden pausen og reducerede til 13-15.

Hjemmeholdet fortsatte jagten og udlignede til 19-19 og senere 22-22, inden holdet ligefrem bragte sig i vinderposition.

Lemvig scorede i alt fem på stribe og kom foran 26-22, og holdet førte også 28-25, inden TTH svarede tilbage og udlignede til 28-28 med lidt mere end fire minutter tilbage.

Lemvig førte 29-28 og havde bolden, men så gik der nerver i foretagendet. TTH udlignede, og da dommeren markerede for passivt spil strøg Jan Karlsson igennem fra fløjen og scorede til 30-29 med 31 sekunder tilbage på uret.

Hjemmeholdet angreb derefter for det ene point med syv mod seks i angrebet, og det kastede en udligning af sig ved Jonas Gade Nielsen med fem sekunder tilbage.

TTH gav hurtigt bolden op og nåede at kaste bolden ned i det tomme mål, men dommerne vurderede, at tiden lige nøjagtigt nåede at rinde ud, inden bolden ramte netmaskerne.