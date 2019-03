Håbet om en plads i kvartfinalen i EHF Cuppen lever for TTH Holstebro efter 28-22 ude over Constanta.

Kravet var sejr, og det leverede TTH Holstebros håndboldherrer i lørdagens kamp i EHF Cuppen på udebane mod rumænske HC Dobrogea Sud Constanta.

Efter 16-8 ved pausen vandt det danske hold med 28-22 og holder dermed liv i håbet om videre avancement i turneringen.

Det rumænske hjemmehold fulgte med til 5-5.

TTH's første sejr på udebane i gruppespillet bringer klubben op på fire point for fem kampe og dermed en øjeblikkelig andenplads.

Topholdet, Porto, har otte point for fire kampe.

Selv hvis TTH ender med at slutte på andenpladsen i gruppe C, vil det ikke nødvendigvis være nok til at gå videre.

Kun tre af de fire gruppetoere går videre til kvartfinalerne.

I to af de øvrige tre grupper har toerne flere point på kontoen end TTH.

I den fjerde pulje indtages andenpladsen af GOG, som inden kampen senere lørdag hjemme mod Azoty-Pulawy har fire point for fire kampe og dermed er i direkte duel med TTH om pladsen som tredjebedste toer.

I den sidste gruppekamp skal TTH op mod bundholdet, Cuenca.

GOG skal op mod Granollers på udebane.