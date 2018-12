TTH Holstebro hænger på i toppen med sejr over Skjern

Aalborg Håndbold og GOG får ikke mulighed for at stikke helt af i toppen af Herre Håndbold Ligaen.

Torsdag slog TTH Holstebro nemlig på hjemmebane de forsvarende mestre fra Skjern med cifrene 32-30.

Med sejren har TTH 23 point på tabellens tredjeplads. Det er to point færre end GOG på andenpladsen og tre færre end aalborgenserne, der indtager ligaens førsteplads. Både GOG og Aalborg har dog spillet én kamp færre.

Skjern ligger med nederlaget stadig på ligaens syvendeplads med 18 point.

Torsdagens kamp mellem TTH og Skjern startede jævnbyrdigt. Efter et kvarter stod der 10-10.

Med tre minutter tilbage af første halvleg skruede TTH så bissen på og gik fra 16-16 til pausestillingen 21-16.

Hjemmeholdets Magnus Bramming var flyvende i kampens første halvdel og stod for otte af TTH's scoringer.

TTH Holstebro holdt forskellen på fem mål, indtil Skjern små ti minutter inde i anden halvleg indledte et mindre comeback.

Med 13 minutter tilbage reducerede udeholdets Jesper Konradsson til 27-29, hvilket fik TTH-træner Patrick Westerholm til at tage en timeout.

Spilstoppet gjorde hjemmeholdet godt. For selv om at Skjern i flere omgange fik forskellen ned på ét mål, formåede TTH at holde Kasper Søndergaard, Thomas Mogensen, Anders Eggert og co. bag sig.

Med lidt under tre minutter tilbage scorede TTH's Jonas Porup til 32-29.

Anders Eggert reducerede kort efter til 30-32, men det skulle vise sig at blive kampens sidste scoring, og TTH kunne derfor gå fra banen med de to point.