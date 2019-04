TPI trak en vis del til sig

Fodbold: Oprykkeren TPI fik i kampens sidste fjerdedel skaffet sig det ene point, som giver et realistisk håb om at blive i 2. division.

Dermed er gæsterne fra FC Sydvest Tønder 05 - der ligger lige over den aktuelle og fiktive nedrykningsstreg - stadig kun to point foran TPI, og der venter efter sidste runde i grundspillet så 11 kampe i nederste slutspil.

Et nederlag kunne i sidste ende være fatalt, og derfor var det tydeligt på begge hold, at kampens betydning satte sig i både hjerner og kroppen - især i. halvleg.

Her havde FC Sydvest dog små fordele, fordi holdet viste mere aggressivitet og gift oppe foran, hvor den tidligere Sønderjyske-angriber Silas Songani var en profil. Songani var et par gange tæt på scoring, og TPI bakkede for meget og agerede alt for stift og tandløst.

- Det var ikke meningen, men man kunne godt se, at der manglede noget selvtillid i 1. halvleg. Resultaterne her i starten af foråret prægede spillerne. Men det blev jo langt bedre efter pausen, hvor vi satsede mere, og som kampen forløb, må jeg være tilfreds med det ene point, fordi vi trods alt møder et hold med nogle stærke folk på vigtige pladser, sagde TPI-træner Ole Stangerup, der levede meget aktivt med i de sidste minutter.

Gæsterne kom foran, da Songani omsatte et korrekt dømt straffespark, hvor en angriber blev fældet i gennembrud i hjemmeholdets felt. Men nærmest omgående fik TPI udlignet, da den dynamiske indskifter Jonas Bendtzen resolut fulgte op på en ripost.

Samme Jonas Bendtzen viste netop den gift og energisk, som manglede før pausen, og han var også med til at fremprovokere en udvisning til Sydvest, da en modstander følte sig for hårdt tacklet og reagerede ulovligt.

TPI var uden de to midtbanespillere Thomas Broe og Mads Hansen, der begge var i karantæne. Især Broes fysik havde været brugbar, men generelt skal der mere sang i gaderne til, hvis TPI skal overleve. I front var lange og genkomne Kent Jørgensen endnu for tam, mens hurtige Patrick Rasmussen til tider manglede overblik, når effekten af de mange forsøg på gennembrud skulle høstes.

Til sidst var TPI tættest på sejren. Den lokale kirkes klokker bamlede flere gange undervejs i kampen, og nu skal de kommende uger vise, hvem lollikkerne ender med at ringe for.