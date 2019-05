TPI tabte vigtig bundkamp

Trods flere store chancer tabte Tarup-Paarup for anden gang på fire dage til et af de øvrige bundhold.

Fodbold: TPI-træner Ole Stangerup var en skuffet mand efter ugens andet 1-2-nederlag til et af de øvrige bundhold. I onsdags gik det galt mod bundproppen Marienlyst, og lørdag tabte TPI hjemme til Odder, der med sejren rykkede forbi TPI, som nu er tredjesidst, to point efter Odder.

- Vi havde i kampens start to store chancer, som vi skulle have scoret på. Havde vi gjort det, havde den kamp været lukket, siger Ole Stangerup.

- I stedet fik Odder to alt for lette mål, og så var i bagud 0-2 ved pausen, beretter TPI-træneren.

Et kvarter efter pausen fik Jonas Bendtzen reduceret til 1-2 efter et opspil i siden, hvor han stod klar inde foran mål.

- Vi havde også en kæmpe chance for at udligne langt inde i overtiden, sukker Ole Stangerup.

- Vi har fået så mange livliner for at blive i 2. division, men vi har ikke udnyttet dem, siger TPI-træneren.

Han kan dog glæde sig over, at TPI fortsat kun er tre point fra det første hold over stregen, Skovshoved, som TPI møder næste gang ude på lørdag.

En anden af bundrivalerne, FC Sydvest, tabte 1-2 hjemme til bundholdet Kjellerup, så FC Sydvest er kun fire point foran TPI.

TPI var uden Christian Bannis, der har fået konstateret hjernerystelse efter at være blevet ramt i hovedet i onsdags.