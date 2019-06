Kasper Madsen bragte TPI foran, men topholdet slog tilbage med tre scoringer. Nu bereder sig TPI sig på at skabe et nyt fundament i Danmarksserien.

Fodbold: TPI sluttede sæsonen med en agtværdig indsats ude mod Frem, og nu kan træner Ole Stangerup og hans spillertrup i ro og mag berede sig på den kommende sæson i Danmarksserien.

TPI har i hele sæsonen cirklet omkring nedrykningsstregen, men med forrige rundes nederlag hjemme til Avarta knækkede håbet om overlevelse.

Derfor handlede turen til Valby Idrætspark først og fremmest om at nyde den i denne omgang sidste flirt med Danmarksturneringen, og det var vel passende, at modstanderne var en flerdobbelt dansk mester som Frem.

TPI kom foran allerede efter to minutter i Valby, hvor ved Kasper Madsen, som slutter sæsonen i en stærk stime, hvor den præcise venstrefod har leveret mange gode detaljer. I den forrige kamp mod Avarta var det netop Kasper Madsen, som med to skarpe oplæg længe holdt liv i oprykkerens håb om at overleve, inden Avarta med skarpe scoringer sejrede til sidst.

Men Frem er ikke tophold i nedrykningsspillet for sjov, og hjemmeholdet kom tilbage med tre scoringer.

TPI-træner Ole Stangerup sagde efter forrige kamp mod Avarta, da nedrykningen var en realitet:

- Jeg tror ikke, at vi mister ret meget af truppen, selv om vi rykker ned. Vel formentlig kun to-tre spillere, men vi får efter at etablere en trup, der fra start kan spille med i den gode ende af tabellen i Danmarksserien. Vi røg ikke ned på de sidste par spilledage, men betalte prisen for en dårlige periode midt i foråret, sagde Ole Stangerup, hvis klub nu kan se frem til talrige og attraktive lokalopgør i Danmarksserien.