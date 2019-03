Fodbold: Som forårskåde køer glæder de fleste fodboldspillere sig til at komme på græs. For Tarup-Paarup (TPI) bliver søndagens 2. divisionskamp på Green Arena i Ringkøbing årets første kamp på græs. De første kampe efter vinterpausen har været på kunstgræs.

- Det bliver den første kamp for græs for os, og vi har ikke engang haft mulighed for at træne på græs. Så det skal vi lige vænne os til, siger Ole Stangerup, træner for TPI.

Det fynske oprykkerhold ligger i øjeblikket under nedrykningsstregen, men holdet har haft en barsk forårsstart med kampe mod to af topholdene, Brabrand (1-1) og Kolding IF (0-2).

- Vi leverede to gode præstationer mod to gode hold. Mod Brabrand fik vi point, og mod Kolding tabte vi på to dødbolde. Men spillemæssigt var vi godt med, og vi viste gode momenter i begge kampe, siger Ole Stangerup, der kan melde om frit valg på alle hylder i truppen.

Ringkøbing har tabt forårets to første kampe til to af topholdene, Skive (0-2) og Brabrand (0-3). Med fire runder igen af grundspillet ligger Ringkøbing på sjettepladsen, der lige akkurat giver adgang til det øverste slutspil.

- I den position, Ringkøbing er i, skal de frem og angribe, og det passer os godt, siger Ole Stangerup.

Der er kickoff klokken 14.00 på stadion i byen ved den store vestjyske fjord.