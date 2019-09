TPI skabte igen mange chancer

FODBOLD: Nedrykkeren fra 2. division, TPI, har det svært her i de første uger af sæsonen i Danmarksserien, og derfor var det ikke overraskende, at det blev til et 0-3-nederlag hjemme mod Roskilde fra 1. division.

TPI's startformation så lidt blandet ud i forhold til det hold, som i sidste sæson længe klarede det så solidt i 2. division, og efter 13 minutter kunne Finnur Justinussen bringe sjællænderne foran, og Younez Bahiz og Souhaib Dhaflaoui sørgede for slutstillingen i henholdsvis det 65. og 89. minut.

Nu kan TPI koncentrere sig om kampen i første omgang overlevelse i Danmarksserien, og den strid fortsætter på søndag klokken 14.00 ude mod en anden nedrykker, Odder.

TPI-træner Ole Stangerup var dog relativt godt tilfreds:

- Vi mikser holdet lidt, fordi vi gerne ville give spilletid til en del i truppen, men vi får altså skabt frem store chancer mod et hold fra 1. division og er med helt frem til det sidste kvarter. Igen er det dog den manglende skarphed foran buret, der koster, men ellers var det en indsats, der gør mig meget fortrøstningsfuld før de kommende opgaver, sagde Stangerup.