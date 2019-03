TPI så rødt og fik et point

Tarup-Paarups træner var tilfreds med arbejdsindsatsen og kunne trods alt glæde sig over at få et point med hjem fra besøget hos bundholdet Kjellerup.

Fodbold: TPI (Tarup-Paarup IF) fik det ene point med hjem fra lørdagens visit hos bundholdet i 2. division, pulje 1, Kjellerup. Kampen sluttede 1-1.

- På en dag, hvor vi ikke var gode nok på bolden, er det okay at få et point. Flere af de andre bundhold omkring os fik ikke nogen point, så vi tjente et point i forhold til dem, siger Ole Stangerup, træner for TPI.

Det fynske oprykkerhold har nu 15 point og har tæt kontakt med holdene over nedrykningsstregen.

TPI kom foran efter en halv times spil på et straffesparksmål af Michael Broni Jørgensen.

- Vi havde også flere chancer for at score yderligere, men i anden halvleg blev vi bange for at spille. Det blev et hundeslagsmål, og der havde vi det svært mod deres store drenge. Efter en dødbold fik de headet bolden ind i det lange hjørne, siger Ole Stangerup om Kjellerups udligning 12 minutter før tid.

Tre minutter efter Kjellerups scoring blev TPI reduceret til 10 mand, da Thomas Broe fik rødt kort for at sparke bolden hen på en Kjellerup-spiller efter noget tumult.

- Vi var under pres til sidst med en mand mindre, men vi løb mange meter, og arbejdsindsatsen fejlede ikke noget, siger Ole Stangerup.

TPI spiller på lørdag hjemme mod en anden af bundrivalerne, FC Sydvest.