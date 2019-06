TPI pisket til sejr i Hillerød

Træner Ole Stangerup lover, at holdet vil satse alt i kampen, selv om man igen er ramt af karantæner og skader.

Fodbold: TPI stjæler lørdag den brogede fynske scene i 2. division, når oprykkeren gæster Hillerød i nedrykningsspillet.

- Kampen er rykket frem fra pinsen, fordi Hillerød har et større arrangement, og selv om vi da gerne vil være en del af det, satser vi på at tage tre point med hjem, siger TPI-træner Ole Stangerup.

TPI er fire point fra nedrykningsstregen før kampen, og i de sidste tre runder ligner syv point et mindstekrav, hvis holdet skal gøre sig om en redning.

- Hvis vi kan slå Hillerød, er der lagt op til et brag næste gang hjemme mod Avarta, så det går vi da efter, selv om vi har haft et uheldigt forår. Men jeg har sagt til spillerne, at vi uanset hvad går 100 procent efter en sejr, siger TPI-træneren.

TPI må undvære Christian Bannis, der er i karantæne, og angriberne Rasmus Johansen og Patrick Rasmussen, der begge er skadet. Samtidig fik lange Kent Jørgensen et slemt skrub i forrige runde og må stå over.

- Men det er vel meget typisk for vores forår, og det må vi bare leve med. Som sagt går vi ind med fuld skrald og satser på en sejr, siger Ole Stangerup.

Hillerød ligger i toppen af nedrykningsspillet og spiller udelukkende for prestige, en flot placering og så lidt ekstra tv-penge, som fordeles efter placeringerne.

TPI's resultat i Hillerød vil med interesse bliver fulgt af de fynske bundhold i Danmarksserien, der håber på, at et af østholdene i 2. division - som Avarta eller Skovshoved - kan hives mod nedrykning, fordi det teoretisk kan betyde, at tredjepladsen i Danmarksserien ikke udløser direkte nedrykning.

Men det er en spinkel mulighed, og en TPI-sejr vil være et af de sidste viftende halmstrå.