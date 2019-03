TPI overraskede mod barske Brabrand

Fire minutter før pausen blev hjemmeholdet belønnet for den ihærdige fights, om altid kendetegner de mørkeblå-blusede fra Aarhus-forstaden. TPI-forsvaret fik ikke claret en bold ordentligt efter en fejl i kommunikationen, og så kunne Kasper Andersen klappe bolden ind.

- Det er klart at vi ofte blev presset hårdt, men vi lurede hele tiden på omstillinger, som vi har mestret godt i træningskampene, og så fik vi et lidt heldigt føringsmål, sagde Stangerup om Brabrands selvmål.

- Det er altid godt at få et point med fra Brabrand, og vi fightede med vis del ud af bukserne og fik dermed afværget det pres, som Brabrand ofte lagde og gjorde igen til sidst, sagde Stangerup.

Fodbold: TPI hentede et overraskende point hos en af 2. divisions bastante modstandere, og selv om Brabrand var tættest på sejr, kunne den fynske træner Ole Stangerup kun være ovenud tilfreds med indsatsen.

TPI i medvind

TPI's stærke defensiv blev der igen brug for efter pausen, selv om TPI nu havde medvinden. Brabrand er outsider i topkampen, og det kunne ses i 2. halvleg.

Mathias Glintborg i TPI-målet havde nogle gode redninger, og generelt kunne kollektivet være stolt af præstationen.

- Patrick Rasmussen havde endda chancen for en scoring, da han rundede målmanden, der faldt. Men det så Patrick, så han kunne gøre det rigtige og score. Kasper Madsen har også en pæn chance, sagde Ole Stangerup, hvis hold på lørdag klokken 13.00 igen har lov til at overraske, når topholdet Kolding IF kommer på besøg - bag kirken og skolen.

Hvert eneste simple point peger nu mod overlevelse, og da TPI har samlet en bred og homogen trup, har oprykkeren en fair chance.