TPI missede igen redningsvest

Tredje nederlag i træk mod et bundhold for Tarup-Paarup, der er ved at løbe tør for redningsveste.

Fodbold: Den ene redningsvest efter den anden er gledet forbi Tarup-Paarup IF, der i bølgerne i nedrykningshavet i 2. division ikke har formået at gribe ud efter den livgivende redningsvest. Lørdag tabte TPI for tredje kamp i træk til et af de andre bundhold - og ligesom i de to foregående nederlag til Marienlyst og Odder var det med cifrene 1-2. Skovshoved vandt 2-1 hjemme over TPI, som nu har seks point op til Skovshoved over stregen.

De fleste af de øvrige bundhold tabte dog også, så TPI er "kun" fire point fra redning. Det er FC Sydvest, der med 30 point ligger på den første plads over stregen. Under stregen ligger Odder med 28 point og TPI med 26 point samt de to hold, der allerede er dømt til nedrykning, Kjellerup med 19 og Marienlyst med 16.

- I første halvleg var Skovshoved bedre end os, og de fik et mål, der blev headet ind i det lange hjørne, siger TPI-træner Ole Stangerup om Simon Bræmers åbningsmål 10 minutter før pausen.

I det første minut efter pausen øgede Simon Skibsted til 2-0.

- Det blev ikke nemmere for os, da han pludselig stod blank inde foran mål. Vi forærer dem to dumme mål, siger Ole Stangerup.

TPI fik reduceret til 2-1, da Jonas Bendtzen 20 minutter før tid spillede et-to med Mads Hansen og til sidst sendte bolden under Skovshoveds målmand.

- Men vi mangler den sidste skarphed i begge felter. Vi mangler noget energi og er for lette at bringe ud af fatning, siger Ole Stangerup.

Der resterer tre runder, og TPI skal i de sidste kampe møde Hillerød ude, Avarta hjemme og Frem ude.