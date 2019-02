TPI kørt rundt - men vandt i Otterup

Fodbold: Otterups teknisk stærke mandskab i Danmarksserien formåede at skabe en stærk kampe, da holdet hjemme mødte formstærke TPI fra 2. division, men TPI vandt 2-0 i testkampen.

- Vi vidste, vi skulle et møde et teknisk godt hold, der offensivt besidder store individuelle kvaliteter. Otterup er et ungt hold bygget op om lokale fodbolddrenge tilsat lidt rutine og erfaring udefra. Efter holdets oprykning er holdet kommet godt i gang i DS, hed det på TPI's. Selvom de ligger i den nederste halvdel, har de fået en hel del point, skrev TPI's PR-redaktør.

TPI kom med fire sejre i træk over blandt andet prominente hold som Middelfart og Marienlyst i bagagen.

Men Otterup flyttede bolden hurtigt og godt rundt, og TPI kom til at løbe efter kombinationerne.

Alligevel kom TPI foran, da der blev begået straffespark mod lange Kent Jørgensen, som tidligere spillede for Otterup-naboen Krogsbølle/Roerslev - og siden har været et smut omkring Dalum og sidst Middelfart. Michael Broni Jørgensen scorede for TPI.

Fortsat var det dog TPI, der hundsede rundt efter Otterup-kombinationerne.

Efter 78 minutter slog TPI dog til igen.

Kasper Madsen spillede med ydersiden en fin bold til den rykkende Mads Hansen, som spillede Rasmus Johansen fri, og så stod det 2-0, og så kunne TPI glæde sig over, at man trods en tøvende indsats alligevel formåede at vinde kampen.

Næste kamp for TPI er en testkamp lørdag klokken 11.00, hvor Næsby er modstanderen på home Tarup Park.