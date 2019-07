TPI henter eks-OB-reserve

Fodbold: TPI har mistet nogle spillere i form af angriberen Mads Hansen, der er røget til Næsby, mens midtbanespilleren Rsmus Nørgaard skal studere et halvt års tid i Australien. forsvareren Kasper Skræp har fået en chance for at spille fodbold i USA.

Men omvendt har TPI netop fået tilgang af den tidligere OB-reserve Magnus Pedersen.

- Det er med stor at glæde, at vi kan præsentere Magnus Fruergaard Pedersen i vores DS-trup. Magnus har senest spillet i Middelfart og har tidligere tørnet ud for OB' Superliga, norske Sogndal og blandt andet U18, U19 og U20 landsholdet, melder TPI, der dog fortsat nok kunne bruge lidt forstærkning i front - men det kan man vist sige om så mange klubber.

- Med Magnus får vi en ung men erfaren spiller, der primært kan dække højre backpositionen. Vi forventer, at han kommer til at bidrage med sin erfaring i både træning og kamp. Vi ser frem til at se ham i den hvide trøje i vores bestræbelser på at komme godt fra start i den nye sæson, skrev PR-chefen forleden.

TPI spiller træningskamp mod Dalums 2. divisionshold lørdag klokken 13.00 på TPI's anlæg.