TPI fortsætter sejrsrækken i det nye år

Håndbold, 2. division, pulje 2, damer, Skovbakken-TPI 17-20 (11-9)

TPI er begyndt med pokalsejr, og to turneringssejre i årets turnering. Ifølge holdets træner Thomas Reeh er holdet efter et svagt efterår, grundet mange nye spillere, ved at finde rytmen i angrebsspillet, og igen udvise attitude og sammenhæng i forsvarsspillet.I søndagskampen i Århus skulle der spilles næsten 40 minutter inden TPI fik resultat af god fight i forsvaret og troen på, at holdet kunne vinde trods bagud med 13-9 efter 35 minutters spil. Med til den gode anden halvleg hører også, at den indskiftede målvoger, Josefine Vahlberg stod en flot anden halvleg. Holdene fulgtes ad til 17-17, inden TPI sluttede med tre mål til en meget vigtig sejr og nu med større afstand til bunden. (KAI)