TPI fik skabt rav i gyden

Michael Broni Jørgensen scorede det første mål for TPI, der stadig spræller med halefinnen i bundkampen i 2. division. Her ses TPI-spilleren i forårets tidligere hjemmekamp mod Vejgaard. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Oprykkeren sejrede i Hillerød og kan med sejr hjemme over Avarta i næste runde stadig nå at overhale rivalerne i bunden. Taktisk ændring var med til at sikre overraskelsen.

Fodbold: Oprykkeren TPI skabte sig fornyet håb med en overraskende 2-0 sejr ude mod Hillerød, der inden kampen lå næstøverst i nedrykningsspillet i 2. division. De tre point faldt så meget desto mere overraskende, fordi fynboerne af forsigtighedsgrunde måtte undvære offensive folk som Patrick Rasmussen, Kent Jørgensen og Rasmus Johansen, og på samme vis var rutinerede Christian Bannis ikke med i bussen på grund af karantæne. Træner Ole Stangerup var ganske enkelt kisteglad: - Vi har nu givet os en livline i kampen mod nedrykning, men det vigtigste var, at vi viste, at vi kan stå sammen som et hold og leverede en stærk indsats, både taktisk og viljemæssigt. Så må vi se, hvor meget det rækker til i de sidste to runder, sagde Stangerup.

Kom godt i gang TPI-træneren valgte at ændre en anelse på opstillingen: - Vi kørte med kun én angriber og så to høje kanter, og så med tre midtbanespillere, hvor den ene lå defensivt og to mere fremskudt, og det gjorde, at vi havde mere at skyde med fremme på banen. - Vi kom godt i gang, og vi havde flere chancer på tværpasninger og stikninger i dybden, men vi ikke omsat det til mål, og så var det nemt at tænke, at det ville gå som så ofte i foråret, hvor modstanderen har straffet os, sagde Ole Stangerup. Men TPI fik alligevel scoret på en kontra, som blev afsluttet af Michael Broni Jørgensen. - I pausen blev vi enige om at pakke os lidt, og Hillerød kom da mere på bolden, men alligevel fik vi produceret flere og flere omstillinger, og på en af dem fik vi endelig scoret. Det var aggressive Jonas Bendtzen - den enlige ulv i front - der efter et skarpt træk afsluttede modsat løberetningen, og det har som bekendt altid været et godt trick mod enhver målmand mellem Sevilla, Skalbjerg - og her Hillerød. - Nu kan vi gå ind i træningen i næste uge med fornyet humør og se frem til hjemmekampen mod Avarta. Vi har lige nu ét point op til stregen, og hvis vi vinder de to sidste kampe har vi chancen, og vi kan da håbe på, at vores venner fra Dalum slår Sydvest på mandag, sagde TPI-træneren.