TMT: Torben Sørensens operation gik godt

Cheftræner for TM Tønder, Torben Sørensen, blev opereret for en svulst i hjernen mandag morgen. Nu kan klubben meddele, at operationen gik som planlagt og Torben Sørensen efter omstændighederne har det godt.

Ro og hvile

Torben Sørensen skal nu have ro og hvile for at komme sig, og skal senere igennem et forløb med kemoterapi og strålebehandling for at fjerne den del af svulsten, der ikke kunne skæres væk.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor lang en sygemelding, der bliver tale om.

Kim Wittenkamp understreger, at han håber på forståelse for behovet for fuldstændig ro omkring Torben Sørensen.

Det er strømmet ind med gode ønsker for Torben Sørensen til klubben siden det blev kendt, at cheftræneren var alvorligt syg. De er i høj grad blevet værdsat, fortæller Wittenkamp.

Fra teamet bag TMT er der også stor glæde over nu at kunne fortælle, at det hele er gået, som det skulle.

- Vi er meget, meget glade og lettede over de meldinger, som er tilgået os. Torben er meget vellidt i og omkring klubben, og vi har naturligvis været meget spændte på, hvordan det hele skulle forløbe.