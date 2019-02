THW Kiel-GOG: Navne med forår og cirkulerende GOG-fans

Der var godt 300 GOG-fans på plads i Sparkassen-Arena i Kiel - blandt andre GOG-legenden Niels Kildelund. Nogle af fansene kom med bus, og på et tidspunkt frygtede man, at fansene slet ikke ville nå ind til opgøret. Arenaen er placeret næsten midt i Kiel, så det er svært at finde standsnings- og parkeringsmuligheder. Fanbussen kunne derfor ses cirkulere flere gange omkring arenaen. Men til sidst kom fansene dog af, og de nåede ind til opgøret. Arena-speakeren nævnte, at 300 danske fans var kommet til Kiel, og den melding blev modtaget med klapsalver fra det tyske publikum.

Man kan overhøre mange interessante ting på et offentligt toilet. Som da to GOG-fans diskuterede Kiel-overmagten i pausen over en tissetår. Fra den ene lød det:

- Man skal jo også tage spillerbudgetterne i betragtning. Kiel og GOG har vel nogenlunde det samme budget - altså Kiel i euro og GOG i kroner!

Det er ikke til at forstå, at vi er i februar. Søndagen i Kiel smagte i den grad af forårsfornemmelser. Folk drak kaffe på fortovsrestauranterne, og forelskede kissemissede blandt blomster i Hiroshimaparken få hundrede meter fra Sparkassen-Arena. Hvad kan det dog ikke blive til i marts og april?