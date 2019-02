Syvende nederlag i træk: Odense Bulldogs fik skidt optakt til nøglekampe

Men fem minutter før periodepausen fik Lasse Mortensen pucken i mål, efter at Seppänen havde pareret et skud fra Dennis Christjansen.

Under alle omstændigheder kommer Bulldogs til at spille kamp to i serien i Odense på fredag klokken 19.30, hvor der er gratis adgang.

Den serie begynder tirsdag klokken 19.00 i Herlev, hvor Herlev i kraft af en bedre placering fører 1-0 i kampe på forhånd. Bulldogs skal vinde tre kampe i serien for at gå videre, mens Herlev med sejr tirsdag aften vil være foran 2-0 og i det tilfælde blot skulle hente én sejr mere.

Resultatet havde kun kosmetisk betydning, for Rødovre var sikker på at slutte som nummer syv, mens Bulldogs på sidstepladsen længe har set frem til play-in-kampene mod Herlev Eagles om den sidste plads i kvartfinalerne.

To mål af Mads Eller

Efter blot 73 sekunders spil af anden periode huggede Mads Eller pucken ind i venstre side af målet til Rødovre-føring 2-1.

Henry Hardarson fik efter seks minutter en 10-minutters-udvisning for dårlig opførsel, men det var en personlig straf, så Bulldogs kunne fortsætte med fem markspillere på isen.

I periodens sidste minut mistede Bulldogs i powerplay pucken på midten, og Mads Eller sagde tak for gaven og skøjtede alene ned og udplacerede Seppänen til 3-1.

Rødovre gned yderligere salt i Bulldogs-såret, da Steffen Klarskov scorede til 4-1 blot fem sekunder før, tiden løb ud for anden periode.

Bulldogs indkasserede altså to mål på 38 sekunder trods en mand i overtal i begge tilfælde. Den slags sløseri er der slet ikke råd til mod Herlevs giftige angribere.

De 60-70 Rødovre-supportere, der havde taget turen over Storebælt, fik mere at juble over fire minutter inde i tredje periode, hvor Nicklas Carlsen scorede til 5-1 foran de mægtigt tilfredse Mighty Bulls-fans.

Et halvt minut senere var der også noget at juble over for de trofaste Bulldogs-supportere, da Yannick Vedel fik reduceret til 2-5. Yannick Vedel var tæt på igen syv minutter før tid, men hans skud ramte overliggeren.

Herlev fik søndag en god optakt til play-in-serien med en sejr på 3-2 hjemme over topholdet Rungsted. Der venter Bulldogs en alvorlig udfordring tirsdag aften i Herlev.

Frederikshavn slog Aalborg 5-2, og Sønderjyske slog Esbjerg 3-1. Dermed holder Aalborg fjerdepladsen, og Esbjerg bliver nummer fem.