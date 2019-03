Både AaB og Brøndby kæmper søndag for at komme med i mesterskabsslutspillet. For AaB's vedkommende vil det være for anden gang i de tre sæsoner med den nye superligastruktur, mens det for Brøndbys vedkommende vil være tredje gang. Nordjyderne får søndag besøg af AGF, mens Brøndby skal til Horsens.