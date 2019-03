Sygdom koster Søren Kragh endnu et stort forårsløb

Søren Kragh Andersen er tilsyneladende ikke rigtig gode venner med cykelkalenderens tætpakkede forårsmåneder.

Ligesom i sidste sæson er danskeren blevet syg på et temmelig uheldigt tidspunkt. Det står dermed klart, at han ikke bliver klar til at stille op i lørdagens endagsløb Strade Bianche i Toscana.

Det belgiske medie Het Laatste Nieuws oplyser, at det er sygdom, der holder Kragh Andersen ude. Samme årsag tvang ham i sidste weekend til at melde fra til Omloop Het Nieuwsblad, der markerede åbningen på klassikersæsonen.

Også sidste år var Søren Kragh Andersen plaget af sygdom i foråret, hvilket var medvirkende til, at han ikke rigtigt fandt formen i den første del af sæsonen.

Siden leverede han store præstationer i Schweiz Rundt, Tour de France og Paris-Tours, og han kom også fint fra land i denne sæson med en samlet andenplads i Algarve Rundt.

Søren Kragh Andersen er opført på den foreløbige startliste til etapeløbet Tirreno-Adriatico, der begynder 13. marts. De kommende dage vil vise, om han bliver frisk til det.

Foreløbig må han altså nøjes med at være tilskuer til Strade Bianche, et løb der blev kørt første gang i 2007, men som på trods af sin begrænsede historik har stor prestige.

Med Søren Kragh Andersens afbud er antallet af startende danske ryttere reduceret til fire.

Ud over hans bror Asbjørn Kragh Andersen (Sunweb) er det Michael Valgren (Dimension Data), Jakob Fuglsang (Astana) og Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott).